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«السلمي»: أي مخالفة للحضور الجماهيري يتم رصدها والتعامل معها

«السلمي»: أي مخالفة للحضور الجماهيري يتم رصدها والتعامل معها
طلال الغامدي(صدى):

قال وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء السلمي، إن الهيئة تحقق في المخالفات التي شهدها دوري المحترفين من جهة الحضور الجاهيري.

وأضاف ” السلمي” في مداخلة هاتفية : ” نتابع الملاحظات التي تقدم حول الجماهير، ووضعت الهيئة استراتيجية تحدد معايير الحدود الجماهيري، ولدينا متابعة لكل الحالات التي حدثت وتحدث حول الحالات غير المناسبة في الدخول الجماهيري”.

وتابع : نحقق حول التجاوزات وسيتم الإعلان عن ذلك كما حدث في السابق، أي تجاوز للمعايير سوف يتم التعامل معه وسيتم الحرمان من المبلغ المحدد للحضور الجماهيري.


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