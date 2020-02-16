«السلمي»: أي مخالفة للحضور الجماهيري يتم رصدها والتعامل معها

طلال الغامدي(صدى):

قال وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء السلمي، إن الهيئة تحقق في المخالفات التي شهدها دوري المحترفين من جهة الحضور الجاهيري.

وأضاف ” السلمي” في مداخلة هاتفية : ” نتابع الملاحظات التي تقدم حول الجماهير، ووضعت الهيئة استراتيجية تحدد معايير الحدود الجماهيري، ولدينا متابعة لكل الحالات التي حدثت وتحدث حول الحالات غير المناسبة في الدخول الجماهيري”.

وتابع : نحقق حول التجاوزات وسيتم الإعلان عن ذلك كما حدث في السابق، أي تجاوز للمعايير سوف يتم التعامل معه وسيتم الحرمان من المبلغ المحدد للحضور الجماهيري.