«السلمي»: أي مخالفة للحضور الجماهيري يتم رصدها والتعامل معها
قال وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء السلمي، إن الهيئة تحقق في المخالفات التي شهدها دوري المحترفين من جهة الحضور الجاهيري.
وأضاف ” السلمي” في مداخلة هاتفية : ” نتابع الملاحظات التي تقدم حول الجماهير، ووضعت الهيئة استراتيجية تحدد معايير الحدود الجماهيري، ولدينا متابعة لكل الحالات التي حدثت وتحدث حول الحالات غير المناسبة في الدخول الجماهيري”.
وتابع : نحقق حول التجاوزات وسيتم الإعلان عن ذلك كما حدث في السابق، أي تجاوز للمعايير سوف يتم التعامل معه وسيتم الحرمان من المبلغ المحدد للحضور الجماهيري.
اترك تعليقاً