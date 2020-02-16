فتاة تعتدي على شاب وتسرقه بالإكراه في منزله

أبوظبي(صدى):

تواجه فتاة أفريقية الجنسية في دولة الإمارات، تهمتي السرقة بالإكراه والتعدي المنزلي؛ والحكم بإبعادها عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، بعدما سرقت شابًا عربي الجنسية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأقدمت المتهمة على سرقة المال الذي بحوزة الشاب وأخذت بطاقاته البنكية، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منزله، وذلك عقب تعرفه عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كان ذلك ليلاً بطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح الأبيض “سكين”.

وأوهمت الفتاة المجني عليه بأنها ستحضر إلى شقته لمقابلته بعد أن تعرف عليها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، ولدى حضورها طرقت الباب وعندما فتح لها الباب دخلت المتهمة ومعها امرأه أخرى؛ فيما حملت إحداهن سكينا وقامتا بضربه ودفعه على السرير وتمكنتا من سرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته؛ لتغادر إحداهما الشقة.

وأخذت الأخرى معها البطاقات البنكية، وبقيت المتهمة معه وهددته باستعمال السكين لكي يدلي بالرقم السري لتلك البطاقات بهدف أن تتمكن صديقتها من سحب المبلغ؛ فيما تمكن المجني عليه من السيطرة على المرأة وإغلاق باب الشقة حتى وصول الشرطة.