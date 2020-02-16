فوز العتيبي: بتطير رجولتك عند أول عملية توليد لزوجتك!

أميرة خالد(صدى):

أثارت الناشطة فوز العتيبي، الجدل مجددًا بانتقاد الرجال الذين يربطون رجولتهم بملابس زوجاتهم.

وتسائلت «العتيبي» : «هل تنتهي رجولتهم إذا ولّد زوجته دكتور؟»، مضيفة «أنا أقول من الأفضل لو تدرون شي تربطون فيه رجولتكم غير ملابس النساء».

وتابعت: «لأن صدقوني بتطير رجولتكم عند أول عملية توليد لها وحتى اللي عذره مضطر عادي تطير رجولتك طيران اضطراري».

وأردفت: «اللي رابط رجولته بهالشيء مو المفروض مايقبل يتنازل عن رجولته تحت اي ظرف لو يموت دونها».