فوز العتيبي: بتطير رجولتك عند أول عملية توليد لزوجتك!
أثارت الناشطة فوز العتيبي، الجدل مجددًا بانتقاد الرجال الذين يربطون رجولتهم بملابس زوجاتهم.
وتسائلت «العتيبي» : «هل تنتهي رجولتهم إذا ولّد زوجته دكتور؟»، مضيفة «أنا أقول من الأفضل لو تدرون شي تربطون فيه رجولتكم غير ملابس النساء».
وتابعت: «لأن صدقوني بتطير رجولتكم عند أول عملية توليد لها وحتى اللي عذره مضطر عادي تطير رجولتك طيران اضطراري».
وأردفت: «اللي رابط رجولته بهالشيء مو المفروض مايقبل يتنازل عن رجولته تحت اي ظرف لو يموت دونها».
محماس السادس[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 8 دقائق
شليويحه عمرها بالثلاثين..
ابك عندها مراهقه متأخره…