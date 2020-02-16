الجبير يلتقي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء

سعيد العجل(صدى):

التقي معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبيرمع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي ومدير ادارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس رائد الشنيبر ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس خالد القنون وًرئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر .

وتم خلال اللقاء الذي حضره وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا، و ووكيل الأمين المساعد المهندس مازن بخرجي بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخدم المستفيدين بما يتعلق بالخدمات المشتركة بين الامانة والشركة السعودية للكهرباء .