19 وظيفة بوزارة الحج والعمرة.. منها 10 للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وظائف للخريجين والخريجات الجامعيين، 19 وظيفة، منها 10 للنساء.

وطالبت الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، الدخول عبر منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية من هنـــــا اعتبارًا من الساعة التاسعة غدا الاثنين، حتى الخميس القادم الموافق 26 جمادى الآخرة الجاري.

وتأتي الوظائف في تخصصات: الذكاء الاصطناعي، إدارة العمليات والجودة، القانون، إدارة سلسلة الإمدادات، إدارة المشاريع، إدارة هندسية، إحصاء، سكرتارية تنفيذية، نظم معلومات، علوم سياسية، لغات «تركي –بنجابي».