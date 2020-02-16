بالصور.. توقف الحركة المرورية بأحد طرق جدة بسبب انسكاب مواد بترولية

جدة(صدى):

أدى انسكاب مواد بترولية بالطريق المنحدر إلى طريق الحرمين بكوبري الأمير فواز جنوب محافظة جدة للقادم من الجنوب صباح اليوم الأحد، إلى توقف الحركة المرورية.

ونتج عن ذلك اختناقات مرورية؛ لتقوم دوريات المرور بعد مباشرة أعمال التنظيف من قِبَل بلدية الجنوب، بفتح الطريق؛ فيما تواجد في الموقع رئيس قوة المهام بمرور جدة المقدم بدر العتيبي، الذي ساهم مع زملائه في العمل على فك الاختناق، وبمتابعة من مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.