إطلاق اسم «كوبي براينت» على جائزة أفضل لاعب بمباراة كل النجوم للسلة

وكالات(صدى):

تم إطلاق اسم الراحل كوبي براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل نجوم الدوري، حسب تصريحات لآدم سيلفر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وستقدم الجائزة بصفة دائمة، لأفضل لاعب في نهاية مباراة كل النجوم اليوم، في مركز يونايتد في شيكاجو.

وكان براينت، نجم لوس انجليس ليكرز المعتزل، وابنته البالغة من العمر 13 عاما، قتلا ومعهم سبعة أشخاص كانوا معهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قرب لوس أنجليس في الـ 26 من يناير الماضي.

يذكر أن براينت شارك 18 مرة في مباراة كل النجوم وفاز بجائزة أفضل لاعب فيها أربع مرات معادلا الرقم القياسي.