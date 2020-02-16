7 بيانات يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني
كشفت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الأحد عن أهم البيانات التي يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني .
ويجب على التاجر أو الممارس أن يوضح للمتسوق الإلكتروني تلك البيانات :
1– الخصائص الأساسية للمنتج .
2– حقوق المتسوق الإلكتروني .
3– تفاصيل السعر الإجمالي وتكاليف الضرائب والتوصيل .
4– خدمات ما بعد البيع .
5– مدة العقد وتاريخ انقضائه .
6– إيضاح الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد وذلك بإبراز ما يفيد بأنه بمجرد النقر يبرم العقد .
7– شروط الدفع والدفعات المتكررة .
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