27 فبراير.. أول نزال نسائي على لقب «سماك داون» بالرياض

نواف السالم(صدى):

تقيم منظمة المصارعة العالمية الترفيهية “WWE”، أول نزال نسائي على لقب “SmackDown” للسيدات في عرض “Super Show-Down” السعودية 2020، على أن ينطلق الخميس 27 فبراير الجاري في الرياض.

ويجمع النزال الفائزة من المواهة الكبرى النجمة كارميلا أوالنجمة نايومي، مع النجمة “بايلي” حاملة لقب البطولة لتحديد بطلة “سماك داون” للسيدات لعام 2020.

يذكر أنه أثناء مواجهة كبرى في حلقة عرض “سماك داون”، بين النجمة بايلي؛ والنجمة كارميلا؛ تلاعبت بايلي بنتيجة المواجهة، بوضع قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت منافستها؛ مما أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في “سوبر شوداون” السعودية 2020.