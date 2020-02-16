البشير أمام النيابة بعد قرار تسليمه للجنائية الدولية

وكالات(صدى):

يدلي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم، أمام النيابة، بأقواله حول الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي حدثت أثناء فترة الصراعات ببعض مناطق مدينة دارفور، غرب السودان.

وقال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، إن الخرطوم اتخذت قراراً بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.

وأشار إلى أنه كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وزير الداخلية الأسبق، وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب، وفقا لشبكة سي إن إن.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فيما يتعلق بنزاع دارفور، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسئولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.