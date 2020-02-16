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مدرب أهلي دبي يعترف بمخاوفه من لقاء «الزعيم»

مدرب أهلي دبي يعترف بمخاوفه من لقاء «الزعيم»
ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير الساحرة المستديرة مباراة الهلال المقبلة ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 .

وبينما يواصل حامل اللقب تدريباته ووضع خططه التكتيكية إستعداداً للمبارة ، اعترف مدرب أهلي دبي بمخاوفه من اللقاء .
وقال : خصمنا ليس بالسهل ، هو حامل اللقب .. لكن هدفي انا في اللقاء الفوز فقط.

الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في الـ 4: 30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، والـ 5: 30 مساءً بتوقيت دبي ، وستقام على ملعب ستاد الراشد بالإمارات .


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