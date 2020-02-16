‏لوشيسكو: نمر بوقت صعب ومباراة شباب أهلي دبي ليست سهلة

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الأحد، أن مواجهة الفريق أمام نادي شباب أهلي دبي الإماراتي في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، غدًا الاثنين، ليست سهلة.

وقال لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة: ” نمر بوقت صعب بعض الشيء، في ظل ضغط المباريات، رغم ذلك نسير بشكل ممتاز، نحترم الجميع ونقاتل على حظوظنا لتحقيق أهدافنا ” .

وفي السياق نفسه، أضاف مدرب الهلال: ” لا توجد غيابات لدينا غدًا أمام شباب أهلي دبي باستثناء المصابين محمد الشلهوب وعلي البليهي ” .