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«الوزيري» يكتب نهاية قصة حبه مع «هيفاء» بكلمات مؤثرة

«الوزيري» يكتب نهاية قصة حبه مع «هيفاء» بكلمات مؤثرة
بيروت(صدى):

نشر المنتج المصري محمد وزيري تغريدة صادمة عن علاقته بالفنانة هيفاء على الرغم من قصة حبهما المعروفة قبل سنوات وأنباء إرتباطهما .

وقال “الوزيري ” تعليقاً على صورة رومانسية جمعته بهيفاء : ايام ما كان في ڤالينتاين .. كله كدب في كدب في كدب كمان مره. …

وتابع قائلاً : (هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي .

وأغلق “الوزيري ” خاصية التعليقات ، لكن تعليقه أثار الجدل حول إنهاء علاقته بهيفاء خاصةً بعد نفيه منذ شهرين زواجه بها .

وكان “الوزيري ” قد استقال في اغسطس الماضي من إدارة أعمال هيفاء بعد الإنتقادات التي طالته من الجمهور عبر حديثه المثير للجدل حول ” مشروع ليلى ” في لبنان ، وسط اعترافات بالحب بينهما في رسائل متبادلة على مواقع التواصل الإجتماعي .


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