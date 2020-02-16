«الوزيري» يكتب نهاية قصة حبه مع «هيفاء» بكلمات مؤثرة
نشر المنتج المصري محمد وزيري تغريدة صادمة عن علاقته بالفنانة هيفاء على الرغم من قصة حبهما المعروفة قبل سنوات وأنباء إرتباطهما .
وقال “الوزيري ” تعليقاً على صورة رومانسية جمعته بهيفاء : ايام ما كان في ڤالينتاين .. كله كدب في كدب في كدب كمان مره. …
وتابع قائلاً : (هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي .
وأغلق “الوزيري ” خاصية التعليقات ، لكن تعليقه أثار الجدل حول إنهاء علاقته بهيفاء خاصةً بعد نفيه منذ شهرين زواجه بها .
وكان “الوزيري ” قد استقال في اغسطس الماضي من إدارة أعمال هيفاء بعد الإنتقادات التي طالته من الجمهور عبر حديثه المثير للجدل حول ” مشروع ليلى ” في لبنان ، وسط اعترافات بالحب بينهما في رسائل متبادلة على مواقع التواصل الإجتماعي .
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