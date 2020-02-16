أمين الشرقية يبحث أوجه التعاون المشترك مع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 22/06/1441هـ، معالي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، و مدير إدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة المهندس رائد الشنيبر، ومعالي الأستاذ فهد بن حسين السديري الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس خالد القنون، ورئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، وبحضور كلا من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام المُلا، و ووكيل الأمين المساعد المهندس مازن بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد الصفيان.

وجرى خلال اللقاء عرض مخرجات أمانة المنطقة الشرقية وجهودها وأبرز أوجه التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء ، واستعداداتها في ما يساهم بنمو الخدمات البلدية من أعمال الكهرباء والإنارة، فيما يخدم المستفيدين.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات بما يخدم مصلحة المستفيدين، مشيرا الى أن الأمانة وكافة البلديات تدعم وتساهم وتسعى إلى تسخير كافة الإمكانيات لما يساهم في تعزيز البنية التحتية و تعزيز الخدمات البلدية، حتى يحقق الأهداف التي تصبو أمانة المنطقة الشرقية إلى تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة .