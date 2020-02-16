عبور طائرة إسرائيلية أجواء السودان لأول مرة بعد اجتماع «نتنياهو والبرهان»

الخرطوم(صدى):

حلّقت طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فوق أجواء السودان لأول مرة بعد أقل من أسبوعين من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وعبرت الطائرة الخاصة التي اتخذت مطار بن غوريون قاعدة رسمية لها، مجال السودان الجوي مؤخرا في طريق عودتها إلى الأراضي المحتلة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت الطائرة قد أقلعت الخميس الماضي من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعبرت أجواء جمهورية وسط إفريقيا والسودان ومصر في رحلة استغرقت نحو ست ساعات، ما يقل بنحو 1.5 ساعة من رحلتها الاثنين الماضي من مطار بن غوريون إلى كينشاسا دون دخول أجواء السودان.

يذكر أن البرهان، كان قد صرّح عقب الاجتماع الذي عقده مع نتنياهو في أوغندا، بأن هناك نية لفتح مجال بلاده الجوي أمام طائرات إسرائيلية.