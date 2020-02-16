انشقاق مراسل التليفزيون الإيراني

طهران(صدى):

قرّر مراسل التليفزيون الإيراني الحكومي في ألمانيا، الصحفي أحمد صمدي، الانشقاق عنه بعد عمله لمدة ثلاث سنوات.

والتحق «صمدي» بقناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية في لندن، وهي إحدى القنوات المعارضة، وقد ظهر كمحلل سياسي.

جاء ذلك وفقًا لوکالة «تابناك» الإيرانية، التي لم تستبعد أن ينشق صحافيون ومراسلون آخرون من الإذاعة والتلفزيون الإيراني ليلتحقوا بقنوات أو وکالات أخری خارج البلاد.

وشهدت الفترة الآخيرة، حالات انشقاق الإعلاميين والصحافيين الإيرانيين، العاملين في القنوات الحکومية، إذ يرى المحللون أن هذه الظاهرة يرجع سببها إلی انعدام حرية التعبير والتضييق الممنهج علی الصحافيين، بإلاضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران.