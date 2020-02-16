إزالة الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية بمكة (صور)
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية و بعض المباني التابعة لجهات حكومية.
وبينت صور نشرتها الأمانة، إزالة الحواجز الخرسانية من أمام المحكمة العامة في المنطقة، مشيرة إلى أنها كانت تشكل تشوهًا بصريًا وتضيق الحركة المرورية.
زائر[ عدد التعليقات: 3866 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب الان الصبات بالاساس أمانة العاصمة المقدسة هي من حطتها وعليها شعار الأمانة .. يعني تحطها وترجع تشيلها وتقول حملة وازاله وتصور وتنشر .. طيب ليش تحطونها من الاساس