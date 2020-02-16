«جروس» يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي
كشفت مصادر مقربة من الأهلي رفض السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم تخفيض قيمة الشرط الجزائي لإنهاء عقده والمقرر بستة ملايين .
ويتمسك “جروس ” بقيمة الشرط الجزائي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الأهلي لمرحلة جديدة عقب إقالة المدرب السويسري .
الجدير بالذكر أن “جروس ” لم يسافر إلى الكويت مع الفريق الأهلاوي لمواجهة نظيره الإستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين ، وبقى في جدة لإستكمال إجراءات إنهاء العقد .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 5 دقائق
خلوه يجلس من دون شغل حتي تخلص سته مليون