«جروس» يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي

وكالات(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الأهلي رفض السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم تخفيض قيمة الشرط الجزائي لإنهاء عقده والمقرر بستة ملايين .

ويتمسك “جروس ” بقيمة الشرط الجزائي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الأهلي لمرحلة جديدة عقب إقالة المدرب السويسري .

الجدير بالذكر أن “جروس ” لم يسافر إلى الكويت مع الفريق الأهلاوي لمواجهة نظيره الإستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين ، وبقى في جدة لإستكمال إجراءات إنهاء العقد .