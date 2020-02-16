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«جروس» يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي

«جروس» يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي
وكالات(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الأهلي رفض السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم تخفيض قيمة الشرط الجزائي لإنهاء عقده والمقرر بستة ملايين .

ويتمسك “جروس ” بقيمة الشرط الجزائي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الأهلي لمرحلة جديدة عقب إقالة المدرب السويسري .

الجدير بالذكر أن “جروس ” لم يسافر إلى الكويت مع الفريق الأهلاوي لمواجهة نظيره الإستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين ، وبقى في جدة لإستكمال إجراءات إنهاء العقد .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 5 دقائق

خلوه يجلس من دون شغل حتي تخلص سته مليون

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