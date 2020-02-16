كفى والشؤون الصحية يجددان شراكتهما لتكون الطائف بيئة نقية

نايف السالم(صدى):

جددت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف شراكتها مع الشؤون الصحية بالمحافظة بمقر الجمعية وذلك استكمالا للتعاون المشترك و المستمر بينهما لتفعيل برنامج مكافحة التدخين بالصحة.

الاتفاقية والتي وقعها مدير جمعية كفى بالطائف الأستاذ عادل رشيد قاسم ومدير برنامج مكافحة التدخين الأستاذ دخيل الله الثقفي اتفق خلالها الطرفان على تقديم الخدمات العلاجية و تفعيل البرامج التوعوية المشتركة خلال العام 2020م ، والهدف منها منذ تدشينها قبل عامين إلى إطلاق مشروع بيئة نقية بالطائف بالتعاون بين الجهتين، وإقامة معارض وعيادات متنقلة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، والتعاون في برامج الإقلاع عن التدخين وتفعيل عياداتها، وتقديم برامج نوعية للتوعية والتثقيف حول السموم لأهالي الطائف.

وفي هذه المناسبة شكر مدير كفى الطائف الشؤون الصحية بكافة منسوبيها على تعاونها في. انجاح مشروع بيئة نقية بالطائف مشيراً أن المقلعين عن السموم منذ انطلاقة البرنامج وصل إلى ( 1267) حالة تلقوا العلاج اللازم.