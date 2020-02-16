فرص وظيفية في مشروع تعداد 2020

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف لمشروع تعداد السعودية 2020م، إذ أتاحت فرص وظيفية مؤقتة في عدد من التخصصات.

وتضمن التخصصات « إحصاءن، بحوث عمليات، اقتصاد، رياضيات، إدارة أعمال، محاسبة، تقنية المعلومات بتخصصاتها، لغة انجليزية، إعلام، حقوق، التخصصات العلمية الأخرى.

كما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه، حديث تخرج (يشترط بدون خبرة)، إتقان استخدام الحاسب الآلي (برامج مايكروسوفت اوفيس)، لغة انجليزية متوسطة، عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة كانت.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها في 8 مارس 2020، ويكون العمل مسائي، كما يمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا