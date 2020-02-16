توقيف فنان روسي سرّب فيديو جنسي لمرشح ماكرون لبلدية باريس

باريس(صدى):

أوقفت السلطات الفرنسية الفنان الروسي بيوتر بافلينسكي، بعد تسريبه مقاطع فيديو جنسية لسياسي فرنسي بارز، مرشح ماكرون لبلدية باريس، على خلفية عمل عنيف لا علاقة له بقضية السياسي، وفق مكتب الادعاء العام في باريس.

وشدد المدعي العام على أن هذه القضية لا علاقة لها بمقاطع الفيديو الجنسية المتعلقة بمرشح الرئيس ماكرون لرئاسة بلدية باريس بنجامان غريفو.

وصرح بافلينسكي، أنه أراد كشف غريفو الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية، لكنه يفعل عكس ذلك، مهددا بنشر المزيد.

يذكر أن الإيقاف يتعلق بحادث في 31 ديسمبر، سببه عراك في شقة باريسية ليلة رأس السنة وتم استخدام سكين خلاله وأسفر عن وقوع جريحين.