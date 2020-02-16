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‏وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز قريبًا

‏وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز قريبًا
الرياض(صدى):

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن المملكة قريبًا ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال تدشين فعاليات ” مؤتمر سابك 2020 “، في المنطقة الشرقية، أن: ” استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 93608 ] نشر منذ 22 دقيقة

خير ان شاء الله ..

[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 17 دقيقة

الاهم يكون منافس للغاز القطري والإيراني في الأسواق العالمية

ويكون بأسعار تفضلية عن الأسعار القطرية والإيرانية، يحاربونا في الإعلام نحاربهم في اقتصادهم.

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