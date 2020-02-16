وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز قريبًا
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن المملكة قريبًا ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال تدشين فعاليات ” مؤتمر سابك 2020 “، في المنطقة الشرقية، أن: ” استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93608 ] نشر منذ 22 دقيقة
خير ان شاء الله ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 17 دقيقة
الاهم يكون منافس للغاز القطري والإيراني في الأسواق العالمية
ويكون بأسعار تفضلية عن الأسعار القطرية والإيرانية، يحاربونا في الإعلام نحاربهم في اقتصادهم.