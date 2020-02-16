‏وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز قريبًا

الرياض(صدى):

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن المملكة قريبًا ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال تدشين فعاليات ” مؤتمر سابك 2020 “، في المنطقة الشرقية، أن: ” استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح ” .