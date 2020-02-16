فهد آل ثاني: لدينا في قطر حثالات بشرية مسلطة على المملكة
انتقد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الأحد، سياسات الدوحة القمعية ضد المعارضين وتسليط النظام القطري لأشخاص وصفهم بـ ” الحثالات ” ضد المملكة والإمارات والبحرين، ودول الخليج العربي بشكل عام.
وقال فهد بن عبدالله آل ثاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” في قطر؛ مرسوم يقضي بسجن اي شخص (ينتقد) أي شي في قطر”؛ متابعًا: ” أريد فقط أن يتمتع المواطنون بالحرية تجاة النظام القطري كما يدعون في قناة الجزيرة ” .
وأضاف: ” في قطر لدينا حثالات على هيئة بشر تم تسليطهم على جيراننا في السعودية و الإمارات و البحرين وباقي الخليج… حريتنا ورغبتنا هي طرد هؤلاء الخونة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93608 ] نشر منذ 6 دقائق
صدقت ..