فهد آل ثاني: لدينا في قطر حثالات بشرية مسلطة على المملكة

نايف السالم(صدى):

انتقد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الأحد، سياسات الدوحة القمعية ضد المعارضين وتسليط النظام القطري لأشخاص وصفهم بـ ” الحثالات ” ضد المملكة والإمارات والبحرين، ودول الخليج العربي بشكل عام.

وقال فهد بن عبدالله آل ثاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏في ‎قطر؛ مرسوم يقضي بسجن اي شخص (ينتقد) أي شي في قطر”؛ متابعًا: ” أريد فقط أن يتمتع المواطنون بالحرية تجاة النظام القطري كما يدعون في قناة الجزيرة ” .

وأضاف: ” في قطر لدينا حثالات على هيئة بشر تم تسليطهم على جيراننا في ‎السعودية و ‎الإمارات و ‎البحرين وباقي ‎الخليج… حريتنا ورغبتنا هي طرد هؤلاء الخونة ” .