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  3. مشهور يثير الغضب بعد مطالبته الزوجات بتحمل خيانة أزواجهن (فيديو)

مشهور يثير الغضب بعد مطالبته الزوجات بتحمل خيانة أزواجهن (فيديو)

مشهور يثير الغضب بعد مطالبته الزوجات بتحمل خيانة أزواجهن (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

أثار أحد المشاهير، الجدل بين النساء بعد تصريحاتها بشأن الزواج ورأيه بأن الزوجة يجب أن تتحمل زوجها في كل شيء.

وقال في مقطع فيديو له « الزوجة يجب أن تستحمل زوجها بعد الخيانة ولا تطلب الطلاق في المقابل يجب على الرجل أن يطلق فوراً إذا كانت العلاقة الزوجية مبنيه على عدم الاحترام».

وأضاف: «الاحترام بين الزوجين أهم شيء، وإذا فقدت الاحترام مو الحب فيجب الانفصال، لأن الله خلقك الأنثى ولديها كرامة يجب أن تحافظ عليها».


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93608 ] نشر منذ 10 دقائق

اهبل يهرف بمالا يفقه ..

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