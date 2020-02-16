مشهور يثير الغضب بعد مطالبته الزوجات بتحمل خيانة أزواجهن (فيديو)
أثار أحد المشاهير، الجدل بين النساء بعد تصريحاتها بشأن الزواج ورأيه بأن الزوجة يجب أن تتحمل زوجها في كل شيء.
وقال في مقطع فيديو له « الزوجة يجب أن تستحمل زوجها بعد الخيانة ولا تطلب الطلاق في المقابل يجب على الرجل أن يطلق فوراً إذا كانت العلاقة الزوجية مبنيه على عدم الاحترام».
وأضاف: «الاحترام بين الزوجين أهم شيء، وإذا فقدت الاحترام مو الحب فيجب الانفصال، لأن الله خلقك الأنثى ولديها كرامة يجب أن تحافظ عليها».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93608 ] نشر منذ 10 دقائق
اهبل يهرف بمالا يفقه ..