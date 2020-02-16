مشهور يثير الغضب بعد مطالبته الزوجات بتحمل خيانة أزواجهن (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثار أحد المشاهير، الجدل بين النساء بعد تصريحاتها بشأن الزواج ورأيه بأن الزوجة يجب أن تتحمل زوجها في كل شيء.

وقال في مقطع فيديو له « الزوجة يجب أن تستحمل زوجها بعد الخيانة ولا تطلب الطلاق في المقابل يجب على الرجل أن يطلق فوراً إذا كانت العلاقة الزوجية مبنيه على عدم الاحترام».

وأضاف: «الاحترام بين الزوجين أهم شيء، وإذا فقدت الاحترام مو الحب فيجب الانفصال، لأن الله خلقك الأنثى ولديها كرامة يجب أن تحافظ عليها».