هند القحطاني للجمهور «هل أنتم مثلي ما في حبيب وحيدين؟»

أميرة خالد(صدى):

وجهت خليها الناشطة هند القحطاني، رسالة لمتابعيها تطلب منهم أن يرسلوا لها ما فعلوه في عيد الحب، الذي وافق 14 فبراير الجاري.

وعلقت القحطاني في مقطع فيديو، قائلة: «اكتبولي مواقف طريفة عن عيد الحب، أو إيش صار معكم بعيد الحب ودي أشارككم، واللي بيكتب يتوقع إني ممكن أنزل تغريدته فانتبهوا.

وأضافت: «يلا أتحفونا هل أنتم مثلي ما في حبيب وحيدين ولا عندكم أحباب ومن أي نوع حبيبك أو حبيبتك هل هو من النوع المهتم أو النوع المطنش البارد».

يذكر أن هند القحطاني أم لأربعة أطفال، ابنتين وولدين، وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالرياض لمدة 8 سنوات.