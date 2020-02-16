موظفوا أبل يحصلون على حكم قضائي ضد الشركة بسبب حقائبهم
حصل العاملون في شركة أبل الأمريكية العملاقة على حكم قضائي يلزمها بإعتبار الوقت المستغرق لتفتيش حقائب العاملين عند المغادرة من وقت العمل مدفوع الأجر .
ومن المقرر حصول العاملين على أجورهم بأثر رجعي عن تلك الأوقات التي تضيع قبل المغادرة لتأكد الشركة من عدم سرق أي معدات منها .
وكان العاملون قد تقدموا سابقاً بالدعوى القضائية وتم رفضها بحجة أنهم غير مضطرين لإصطحاب حقائب ، فيما تم قبولها بعد الإستئناف في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا.
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