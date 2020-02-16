موظفوا أبل يحصلون على حكم قضائي ضد الشركة بسبب حقائبهم

واشنطن(صدى):

حصل العاملون في شركة أبل الأمريكية العملاقة على حكم قضائي يلزمها بإعتبار الوقت المستغرق لتفتيش حقائب العاملين عند المغادرة من وقت العمل مدفوع الأجر .

ومن المقرر حصول العاملين على أجورهم بأثر رجعي عن تلك الأوقات التي تضيع قبل المغادرة لتأكد الشركة من عدم سرق أي معدات منها .

وكان العاملون قد تقدموا سابقاً بالدعوى القضائية وتم رفضها بحجة أنهم غير مضطرين لإصطحاب حقائب ، فيما تم قبولها بعد الإستئناف في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا.