طريقة سريعة لتفتيح المناطق الحساسة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر مشكلة اسمرار المناطق الحساسة بالجسم من أكثر مشاكل البشرة الشائعة لدى النساء ، والتي تستنزف كثير من الإنفاق والمجهود في الغالب بلا فائدة .

ويؤكد خبراء التجميل أنه يمكن تفتيح المناطق الحساسة ، وإزالة الجلد الميت من خلال إستخدام الخلطة التالية :

1- نصف كوب زيت زيتون .

2- نصف كوب ماء ورد .

3- فنجان سكر وفنجان ملح .

الطريقة : ذوبي الماء والملح في ماء الورد ثم ضيفي باقي المكونات، ضعي الخليط على المناطق الداكنة ودلكي بلطف ، واستمري في التكرار يومياً حتى يزول الإسمرار .

وبشكل عام ينصح خبراء التجميل بإرتداء الملابس القطنية الداكنة ، وتجنب إزالة الشعر بالشفرة وإستخدام الشمع أو السكر ، مع إستعمال الصابون المخصص للتفتيح وشرب الكثير من الماء .