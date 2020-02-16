الشاي الأخضر يقلل أمراض الكبد

أميرة خالد(صدى):

يساهم الشاى الأخضر على تقليل شدة أمراض الكبد الدهني المرتبطة بالسمنة بنسبة تصل إلى 75% لدى الفئران، بسبب مستخلص طبيعي فيها.

وأوضح أستاذ العلوم الغذائية فى جامعة “بنسلفانيا” جوشوا لامبرت، أن النتيجة هامة، لأن مرض الكبد الدهني غير الكحولى يمثل مشكلة صحية عالمية كبيرة، لافتا إلى أنه بسبب ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل السمنة، ومرض السكر النمط الثاني، من المتوقع أن يصيب مرض الكبد الدهني أكثر من 100 مليون شخص بحلول عام 2030 .

ووجدت الدراسة أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالدهون لمدة 16 أسبوعا، واستهلكوا الشاي الأخضر ومارسوا الرياضة بانتظام، تراجعت ربع الرواسب الدهنية في الكبد لديهم.