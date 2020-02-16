رفع دعوى قضائية لإلزام محمد رمضان بعدم إحياء أي حفلات

القاهرة(صدى):

رفع المحامي المصري، الدكتور سمير صبري، اليوم الأحد، دعوى قضائية عاجلة ضد نقيب الموسيقيين المصري للحكم بإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

ورصد المحامي المصري، عدة مخالفات في حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه الجمعة الماضي بالساحل الشمالي، حيث ارتدى خلال الحفل جاكيت أبيض غريب الشكل، وآخر أسود مصنوعًا من الجلد من دون أكمام، وقبعة (كاوبوي)، ما جعله محط سخرية من البعض.

وظهر رمضان بإطلالة غريبة أخرى، حيث ارتدى قميصًا أسود شفافًا؛ فيما خيّمت حالة من السخرية على رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن القميص الشفاف لا يناسب الرجال.

شهد الحفل مشاجرات بين الشباب المشاركين وأفراد الأمن؛ فيما استمرت المشادات والمناوشات فترة طويلة ما تسبب في إيقاف الحفل لساعات، كما تم السيطرة على الشباب من أفراد الأمن، ما جعل رمضان يستكمل الحفل؛ بينما انتشر مقطع فيديو من الحفل لرمضان وهو يدفع بعض محبيه من فوق المسرح حتى لا يشاركونه الغناء والرقص.

وانهالت الانتقادات على رمضان إزاء هذا الفعل، حيث رأى الكثيرون أنه لا يحترم جمهوره ويتعالى عليه، وعقب انتهاء الحفل توجه رمضان بشكر جميع المشاركين؛ حيث انحنى ساجدًا على المسرح بقميصه الشفاف، ما جعل الغضب يتصاعد ضده بشكل أكبر، وذلك لأن قميصه لا يلائم أجواء الصلاة وتوجيه الشكر لله.