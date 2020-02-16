حداثة الحكم تحدد طريقة تقديم التماس إعادة النظر

فهد القزيز(صدى):

يُرفع التماس إعادة النظر عن طريق ناجز أو ورقيًا، ويحدد ذلك مدى حداثة أو أقدمية الحكم، كما أنه له عدة شروط يجب توفرها عند تقديمه.

فإذا كان الحكم حديثا ما بعد ١٤٤٠هـ فيُقدّم عن طريق «ناجز»، أما إذا كان قديما فيقدم ورقيا يدويًا للدائرة نفسها.

وحدد نظام وهنا المرافعات الشرعية الشروط الشكلية لتقديم الالتماس، وتتضمن الآتي: أن يكون الحكم مصدق من محكمة الاستئناف، أن يحضر صورة كاملة من صك الحكم مختم طبق الاصل، أن يحضر صورة كاملة من ضبط الجلسات مع ختم طبق الاصل على جميع الأوراق.

كما تضمنت الشروط: إرفاق صورة من بطاقة الهوية وصورة من الوكالة اذا كان وكيلًا، إذا كان مقدم الالتماس وكيلا (لابد من ذكر التماس إعادة نظر في الوكالة)، تعبئة نموذج الالتماس، فهرسة الالتماس كاملا (صورة الصك وضبط الجلسات لا تفهرس)، يوضع الالتماس في ملف بلاستيك (علاق).