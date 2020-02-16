5 أطعمة مشهورة بفوائدها تصبح قاتلة إذا أخطأت طريقة تناولها
على الرغم من إشتهار بعض الأطعمة بالفوائد الصحية الكبيرة على صحة الإنسان، إلا أن خبراء التغذية كشفوا عن مخاطر كبيرة لها في حالة إستخدامها “خام ” .
ومن أبرز تلك الأطعمة الأصناف التالية :
1- الفاصوليا الحمراء ، إذ تحتوي على مادة “الليكتين” التي تقتل خلايا الأمعاء ، ويجب نقعها في الماء 5 ساعات على الأقل قبل الطهي للتخلص منها .
2- التفاح : حيث يوجد ببذر التفاح ماة سامة تسمى السيانيد ، لذا يجب الإبتعاد عن لب التفاح .
3- العسل : إذ يحتوي العسل غير المبستر على بيروليزيدين قلويد الذي يسبب تليف الكبد والسرطان .
4- جوزة الطيب : فملعقة واحدة منها تسرع من ضربات القلب وتسبب جفاف الفم والغثيان ، ويجب عدم تناوله خام .
5- التوت : يفضل تجميده للتقليل من مفعول المبيدات الحشرية والسماد التي يحتوي عليها بكميات كبيرة .
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