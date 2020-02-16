5 أطعمة مشهورة بفوائدها تصبح قاتلة إذا أخطأت طريقة تناولها

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من إشتهار بعض الأطعمة بالفوائد الصحية الكبيرة على صحة الإنسان، إلا أن خبراء التغذية كشفوا عن مخاطر كبيرة لها في حالة إستخدامها “خام ” .

ومن أبرز تلك الأطعمة الأصناف التالية :

1- الفاصوليا الحمراء ، إذ تحتوي على مادة “الليكتين” التي تقتل خلايا الأمعاء ، ويجب نقعها في الماء 5 ساعات على الأقل قبل الطهي للتخلص منها .

2- التفاح : حيث يوجد ببذر التفاح ماة سامة تسمى السيانيد ، لذا يجب الإبتعاد عن لب التفاح .

3- العسل : إذ يحتوي العسل غير المبستر على بيروليزيدين قلويد الذي يسبب تليف الكبد والسرطان .

4- جوزة الطيب : فملعقة واحدة منها تسرع من ضربات القلب وتسبب جفاف الفم والغثيان ، ويجب عدم تناوله خام .

5- التوت : يفضل تجميده للتقليل من مفعول المبيدات الحشرية والسماد التي يحتوي عليها بكميات كبيرة .