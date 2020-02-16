بالصور.. نرمين الفقي بـ «الحجاب» أثناء تأديتها مناسك العمرة
ظهرت الفنانة المصرية نرمين الفقى، وهي ترتدي الحجاب أثناء تأديتها مناسك العمرة في مكة المكرمة.
ونشرت نرمين الفقى، صورًا لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستغرام “؛ حيث علقت: ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني ” .
وكانت آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل “أبو العروسة” الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC المصرية.
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