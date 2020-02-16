بالصور.. نرمين الفقي بـ «الحجاب» أثناء تأديتها مناسك العمرة

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية نرمين الفقى، وهي ترتدي الحجاب أثناء تأديتها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

ونشرت نرمين الفقى، صورًا لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستغرام “؛ حيث علقت: ” لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني ” .

وكانت آخر مشاركات الفنانة نرمين الفقى الدرامية مسلسل “أبو العروسة” الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه على مجموعات قنوات DMC المصرية.