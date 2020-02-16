وفاة مخترع سكين غاما بـ«كورونا» عن عمر 86 عاما

بكين(صدى):

توفي عالم الهندسة الطبية دوان تشنغتشنغ، أمس السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل في الصين، عن عمر 86 عاما.

واخترع دوان عدة اختراعات أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين «غاما» الذي يستخدم لعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وغيرها من تشوهات الدماغ، وخلال هذا النوع من الجراحة، يتم تركيز نحو 200 حزمة صغيرة من الإشعاع على الورم أو أي هدف آخر بدقة بالغة، وفقا لصحيفة الشعب اليومية الحكومية.