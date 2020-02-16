«عبد الرحمن بن مساعد» يوجه رد ناري على بذاءة البوق القطري سعود آل ثاني
وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد ناري على البوق القطري سعود بن خالد آل ثاني الذي ترك مهامه في قطر وتفرغ لتشويه رموز المملكة على مواقع التواصل الإجتماعي .
وقال “بن مساعد ” رداً على تغريدة تكشف حجم الإنحطاط السياسي الذي وصلت إليه قطر وإنعدام الدبلوماسيةو القواعد الأولى للعلاقات الدولية : أنا ممتن لهذا الشيخ اللطيف من آل ثاني .. لأنه ( مبلّك ) حسابي – ومع ذلك يتحدث عني بما يبرع فيه ( البذاءة)- ولأنه يعطي مثالًا واضحًا عن أخلاقياتهم .
وأضاف “بن مساعد ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” : لا يختلف في الأسلوب عن أغلب يوزراتهم في بذاءة تغريداته فيؤكد ما قلته سابقًا أن تجنيسهم وصل حتى للبذاءة .. البذاءة قطرية! مبروك .
وكان البوق القطري قد إستخدام عبارات بذيئة متطاولاً على الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، بما لايمت بأي صلة لأوجه الإنتقادات السوية وفقاً للأعراف الأخلاقية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93601 ] نشر منذ 9 دقائق
ماقلتوا لنا ويش هو قايل القطري الخبيث المخبث …
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 5 دقائق
قطر اغلقت جميع الأبواب والنوافذ لأي تقارب مع السعودية واي حل مع السعودية يجب أن يكون بالطريقة ألتي اختارها بدون تقديم تعهدات والتزامات،تعود العلاقات والوضع يبقى كماهو..او نشن حروب إعلامية وكلامية بتجاه السعودية.
ويجب ان يكون سلاح المواجهة هو الابتزاز الإعلامي تصرفاتها تقول هذا..اعتقادا منها ان السعودية لديها حساسية جدا لما يقال في الإعلام..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4551 ] نشر منذ 2 دقيقتين
نظام الحمدين قذر …