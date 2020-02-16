صديق كارولين فلاك «كان بيننا شيئًا خاص»

لندن(صدى):

علّق لاعب التنس لويس بورتون، صديق المذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك، على نبأ انتحارها أمس السبت، مؤكدًا أنه يشعر بألم كبير.

وقال بورتون : «قلبي مكسور. كان بيننا شيء خاص. الكلام تضيع مني. أنا متألم بشدة وأفتقدك. أعرف أنك كنت تشعرين معي بالأمان كما قلتي دائما».

وأضاف: «لا أفكر بأي شيء آخر عندما أكون معكِ، ولم يكن مسموحا لي بأن أكون هناك هذه المرة (في إشارة إلى عدم وجوده معها وقت الانتحار على ما يبدو)».

وأردف: «سأكون صوتك يا حبيبتي. أعدك بأن أسأل كل الأسئلة التي أردتي توجيهها وسأحصل على كل الإجابات. لا شيء سيعيدك لكنني سأحاول أن أجعلكِ فخورة كل يوم. أحبك من كل قلبي».

وانتحرت مقدمة البرامج الشهيرة عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

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