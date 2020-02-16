مواطنون: عروض التمويل العقاري «فقر وديون »

الرياض(صدى):

شنّ عدد من المواطنين، هجومًا حادًا على « عروض التمويل العقاري »، مؤكدين أنها تُقيّد المواطن ولا تخدمه وجعلته مدين لمؤسسة النقد «ساما» ولا يقدر على الاعتراض.

ودشّن المواطنين وسم « عروض التمويل العقاري »؛ للتعبير عن عدم رضاهم عنها، خاصة بسبب طول مدة السداد التي تصل إلى 25 عامًا (العمر كله)، وفقًا لوصفهم.

وقال مواطن: « ابقى إيجار 1500 ريال وعيش براتبك حر طليق أفضل من الـ25 سنة تدفع فيها يروح عمرك وانت تدفع».

وأضاف مواطن آخر: «إنت أكبر نكبة على الشعب السعودي يوم العقار نازل تقول لا تشترون لا تشترون تراه بينزل وسمعنا كلامك وتورطنا كانت الفلة ٣٠٠ متر بالمونسيه بـ ٨٥٠ ألف واليوم بمليون ومتين».

ليُكمل ثالث: «عروض قتل المواطن وعيشته وسجنه بديون لا طاقة له بها من زمان ونقول الراتب ما يكفي الحاجة وتروحون تاخذون فوايد عالية على الراتب الضعيف من ياخذ عقاري مجنون ».

ووصفها أحد المواطنين بأنها «عروض الفقر إذا خذيت قرض عقاري وشخصي في وقت واحد ويش ذنب عيالك إلا إذا عندك وظيفة مسائية».