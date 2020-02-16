بالفيديو.. صاحب «بنت الجيران» يعتذر للجمهور

القاهرة(صدى):

قدم المطرب الشعبي المصري عمر كمال، صاحب مهرجان ” بنت الجيران ” اعتذاره إلى الجمهور الذي انتقد أدائه في حفل “عيد الحب”، الذي أقيم في استاد القاهرة، مساء الجمعة.

ونشر عمر كمال مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك؛ حيث قال: ” عايز أوضحلكم حاجة بخصوص حفل الاستاد.. أنا عليا ضغط غير عادي، بتصل بالناس بقولهم أنا تعبان مش قادر أحضر حفلات.. يقولولي تعالى، تعالى غني أغنيتين وإمشي ” .

وأضاف الفنان الشعبي: ” كنت عاوز أعتذر عن حفلة الاستاد، لكن قالولي مينفعش، لازم تحضر إنت وحسن، أنا مش قادر أتكلم، صوتي تعبان من الحفلات، اللي حضر حفلة الاستاد شاف الفقرة نجحت إزاي، يا ريت الناس تسامحني وتعذرني ” .

واستطرد: ” أنا مكنتش سامع صوتي في المايك عامل إزاي، أنا لغيت كل حفلاتي في المنصورة وبورسعيد.. أنا مش قادر أشتغل، ومش قادر أغنى للناس، والناس مرحمتنيش، أنا بعتذر لكل واحد مكنتش عند حسن ظنه، أنا بني آدم بتعب وبيجيلي برد زي باقي الناس، أنا والله العظيم ما بنام ” .

واختتم حديثه: ” ناس كتير بتلومني ..إنت اتكشفت، أصل ده مش صوتك.. والله تعبان ومش بنام، شغال قبلها الإسماعيلية وبورسعيد، وبعدها رحت على الاستاد، ضغط الشغل عليا كتير. بشكركم إنكم وصلتوني إني أستلم المسرح من الفنان تامر حسني وشيبة وكل فنان كان في الحفلة.. أنا كان قدامي 20 سنة عشان أقف قدام 90 ألف واحد كدا ” .