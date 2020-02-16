الأمير خالد بن سلمان: 15 عامًا مرت على اغتيال مليشيات الغدر الإيرانية لرفيق الحريري

الرياض(صدى):

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري كان قائداً وطنياً مصلحاً اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف ” .

وأضاف: ” اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار “؛ متابعًا: ” ‏رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لاتؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن ” .