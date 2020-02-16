بدء علاج «كورونا الجديد» بدواء الإيدز

طوكيو (صدى):

بدأت وزارة الصحة اليابانية، عمل تجارب سريرية على مرضى يحملون فيروس كورونا الجديد بدواء يستخدم لمعالجة فيروس HIV.

يأتي قرار الصحة اليابانية، بعد أن أوضحت تايلاند ودول أخرى أن الأعراض الظاهرة على مرضى فيروس كورونا تحسنت بعد أن تلقوا عقاقير مضادة للفيروسات تستخدم في منع الإصابة بمرض الإيدز.

وصرّحت وزارة الصحة باليابان، بأنها تريد أن تتأكد من سلامة الدواء الذي تصنعه شركة أدوية أمريكية، إذ ستجري التجارب السريرية من قبل مجموعة في المركز القومي للصحة العالمية والطب في طوكيو.

وبالفعل قامت الوزارة بإعطاء الدواء لمريض مصاب بالفيروس، وقد تحسنت أعراضه ولكنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الدواء هو ما حسن من حالة المريض.

ومن المقرر أن يتم إعطاء الدواء إلى مرضى آخرين لمعرفة نتائج التجارب.