الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت الهيئة الملكية بالجبيل باب التقديم على وظائف أكاديمية شاغرة، للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس فأعلى .
وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وفقاً للتالي :
1. أستاذ مساعد إدارة الموارد البشرية
2. أستاذ مساعد تصميم الداخلي
3. أستاذ مساعد رياضيات
4. أستاذ مساعد – الكيمياء
5. أستاذ مساعد في النقل والإمداد وإدارة سلسلة التوريد
6. أستاذ مساعد – إدارة الأعمال
7. أستاذ مساعد – المحاسبة (ذكور ، إناث)
8. مدرب – لحام
9. محاضر – تكنولوجيا الكيمياء الصناعية
10. محاضر-اللغة الإنجليزية
11. محاضره- التصميم الداخلي
12. محاضر – محاسبة
13. محاضر – رياضيات
14. محاضر – هندسة القياس والتحكم
15. مدرب أول في المهارات الكيميائية
16. أستاذ مساعد – هندسة كهربائية
17. أستاذ مساعد – الأجهزة والتحكم
18. أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية
19. أستاذ مساعد فيزياء
20. أستاذ مساعد – هندسة المدنية
21. محاضر – إدارة الموارد البشرية
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .
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