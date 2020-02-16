الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة الملكية بالجبيل باب التقديم على وظائف أكاديمية شاغرة، للرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس فأعلى .

وأوضحت الهيئة المسميات الوظيفية المطلوبة وفقاً للتالي :

1. أستاذ مساعد إدارة الموارد البشرية

2. أستاذ مساعد تصميم الداخلي

3. أستاذ مساعد رياضيات

4. أستاذ مساعد – الكيمياء

5. أستاذ مساعد في النقل والإمداد وإدارة سلسلة التوريد

6. أستاذ مساعد – إدارة الأعمال

7. أستاذ مساعد – المحاسبة (ذكور ، إناث)

8. مدرب – لحام

9. محاضر – تكنولوجيا الكيمياء الصناعية

10. محاضر-اللغة الإنجليزية

11. محاضره- التصميم الداخلي

12. محاضر – محاسبة

13. محاضر – رياضيات

14. محاضر – هندسة القياس والتحكم

15. مدرب أول في المهارات الكيميائية

16. أستاذ مساعد – هندسة كهربائية

17. أستاذ مساعد – الأجهزة والتحكم

18. أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية

19. أستاذ مساعد فيزياء

20. أستاذ مساعد – هندسة المدنية

21. محاضر – إدارة الموارد البشرية

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .