بالفيديو والصور.. الجميح للسيارات توفر شفروليه تاهو LS Moonlight 2020 بأقساط شهرية
كشفت شركة الجميح للسيارات، اليوم الأحد، عن توفر سيارة شفروليه تاهو MOONLIGHT LS 4X2 2020، باسترداد نقدي 25,000 ريالًا؛ بينما القسط الشهري 2,400 ريالًا، وبعد الاسترداد النقدي ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات / 100,000 كلم.
وأوضحت الشركة، تفاصيل العرض التمويلي: 10% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة، 2.25% نسبة المرابحة، 4.10% نسبة التأمين، 10.32% معدل النسبة السنوي.
وأشارت إلى أن الشروط والأحكام: الأسعار النقدية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة %5 والتأمين والاستمارة واللوحات؛ فيما يبدأ العرض من 13 فبراير وحتى 30 مارس 2020 أو حتى نفاد الكمية؛ بينما العرض التمويلي من خلال البنك الأهلي، والنسب التمويلية خاصة للعملاء المحولة رواتبهم.
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