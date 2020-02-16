بالفيديو والصور.. الجميح للسيارات توفر شفروليه ‎تاهو LS Moonlight 2020 بأقساط شهرية

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة الجميح للسيارات، اليوم الأحد، عن توفر سيارة شفروليه تاهو MOONLIGHT LS 4X2 2020، باسترداد نقدي 25,000 ريالًا؛ بينما القسط الشهري 2,400 ريالًا، وبعد الاسترداد النقدي ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات / 100,000 كلم.

وأوضحت الشركة، تفاصيل العرض التمويلي: 10% دفعة أولى، 35% دفعة أخيرة، 2.25% نسبة المرابحة، 4.10% نسبة التأمين، 10.32% معدل النسبة السنوي.

وأشارت إلى أن الشروط والأحكام: الأسعار النقدية غير شاملة ضريبة القيمة المضافة %5 والتأمين والاستمارة واللوحات؛ فيما يبدأ العرض من 13 فبراير وحتى 30 مارس 2020 أو حتى نفاد الكمية؛ بينما العرض التمويلي من خلال البنك الأهلي، والنسب التمويلية خاصة للعملاء المحولة رواتبهم.