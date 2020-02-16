الموافقة على فتح فروع لـ «أورينت للتأمين» بالمملكة

الرياض(صدى):

أعلنت ‏شركة “أورينت للتأمين” الإماراتية، اليوم الأحد، عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لفتح فروع لها كأول شركة تأمين أجنبية في المملكة.

وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تنهي في الوقت الجاري ما يتعلق بإجراءات التراخيص، مع توقعات ببداية ممارسة الأعمال في عام 2020، لافتة إلى أن ” ساما ” أقرت بالموافقة على تعيين سران مانع أبوساق في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة.