«بيلوسي» تعترف بتمزيق خطاب «ترامب» من أجل لفت الأنظار

واشنطن(صدى):

اعترفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها أقدمت على تمزيق خطاب حالة الإتحاد للرئيس الأمريكي ” ترامب ” من أجل لفت الأنظار .

وقالت “بيلوسي” في حديث لها مع سي إن إن ، أنها مزقت الخطاب لتلفت أنظار الإعلام لتسليط أكبر ضوء على رفضه .

وقالت : لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك، لكن بعد قراءة ثلث الخطاب، رأيت أنه فظيع، ففي كل صفحة منه شيء مرفوض

وأضافت : إن كنت تود استقطاب اهتمام الصحافة عليك لفت انتباههم، لذلك قمت بتمزيق الخطاب للدلالة على أنه غير صحيح .

وكان “ترامب ” قد رفض مصافحة بيلوسي قبل إلقاء الخطاب بسبب محاكمته أمام مجلس الشيوخ ، وهو ما دفع بيلوسي لتمزيق الخطاب أمم وسائل الإعلام في واثعة أثارت الرأي العام الأمريكي والعالمي .