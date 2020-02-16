«بيلوسي» تعترف بتمزيق خطاب «ترامب» من أجل لفت الأنظار
اعترفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها أقدمت على تمزيق خطاب حالة الإتحاد للرئيس الأمريكي ” ترامب ” من أجل لفت الأنظار .
وقالت “بيلوسي” في حديث لها مع سي إن إن ، أنها مزقت الخطاب لتلفت أنظار الإعلام لتسليط أكبر ضوء على رفضه .
وقالت : لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك، لكن بعد قراءة ثلث الخطاب، رأيت أنه فظيع، ففي كل صفحة منه شيء مرفوض
وأضافت : إن كنت تود استقطاب اهتمام الصحافة عليك لفت انتباههم، لذلك قمت بتمزيق الخطاب للدلالة على أنه غير صحيح .
وكان “ترامب ” قد رفض مصافحة بيلوسي قبل إلقاء الخطاب بسبب محاكمته أمام مجلس الشيوخ ، وهو ما دفع بيلوسي لتمزيق الخطاب أمم وسائل الإعلام في واثعة أثارت الرأي العام الأمريكي والعالمي .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 44 دقيقة
عذر أقبح من فعل،نست صورتها أمام العالم كيف تبدو؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93597 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماتستاهل منصبها ..
.. مفروض رئيسة ملهى ليلي هشك بشك ..
fares[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 35 دقيقة
احسن ما سويتي