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«بيلوسي» تعترف بتمزيق خطاب «ترامب» من أجل لفت الأنظار

«بيلوسي» تعترف بتمزيق خطاب «ترامب» من أجل لفت الأنظار
واشنطن(صدى):

اعترفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنها أقدمت على تمزيق خطاب حالة الإتحاد للرئيس الأمريكي ” ترامب ” من أجل لفت الأنظار .

وقالت “بيلوسي” في حديث لها مع سي إن إن ، أنها مزقت الخطاب لتلفت أنظار الإعلام لتسليط أكبر ضوء على رفضه .

وقالت : لم تكن لدي أي نية مسبقة للقيام بذلك، لكن بعد قراءة ثلث الخطاب، رأيت أنه فظيع، ففي كل صفحة منه شيء مرفوض

وأضافت : إن كنت تود استقطاب اهتمام الصحافة عليك لفت انتباههم، لذلك قمت بتمزيق الخطاب للدلالة على أنه غير صحيح .

وكان “ترامب ” قد رفض مصافحة بيلوسي قبل إلقاء الخطاب بسبب محاكمته أمام مجلس الشيوخ ، وهو ما دفع بيلوسي لتمزيق الخطاب أمم وسائل الإعلام في واثعة أثارت الرأي العام الأمريكي والعالمي .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 44 دقيقة

عذر أقبح من فعل،نست صورتها أمام العالم كيف تبدو؟

[ عدد التعليقات: 93597 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماتستاهل منصبها ..

.. مفروض رئيسة ملهى ليلي هشك بشك ..

[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 35 دقيقة

احسن ما سويتي

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