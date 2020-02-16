وفاة أحد أبطال حرب أكتوبر

القاهرة(صدى):

توفي الفريق أحمد عبدالرحمن نصر أحد أبطال القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، وبطل معركة المنصورة الجوية، أمس السبت؛ حيث تم تشييع جثمانه من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الفريق نصر، قد تولى قيادة القوات الجوية في الفترة من 1990 حتى عام 1996، ويعد من الشخصيات العسكرية الذين يتحدثون دائماً في ذكرى حرب أكتوبر كل عام؛ فيما شارك في معركة المنصورة الجوية التي دارت بين مصر وإسرائيل في 14 أكتوبر 1973 ضمن جولات حرب أكتوبر 1973.