بالفيديو.. مضاربة عنيفه بين رجل ضخم وضابط شرطة في صالة المطار

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين رجل أمريكي وضابط شرطة في في مطار دالاس فورت وورث بسبب سيجارته .

وفي التفاصيل ، فقد طلب مواطنون من الرجل إطفاء السيجارة لكنه رفض وتهكم على أحد الأشخاص ما دفعهم لطلب الشرطة .

وأظهر الفيديو المتهم وهو يعتدي الضابط وبصق في وجههه ، لكنه من السيطرة عليه وإسقاطه أرضاً بمساعدة زملائه وتم تقييد حركته واقتياده لتطبيق الإجراءات النظامية .