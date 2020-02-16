بالفيديو.. مضاربة عنيفه بين رجل ضخم وضابط شرطة في صالة المطار
وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين رجل أمريكي وضابط شرطة في في مطار دالاس فورت وورث بسبب سيجارته .
وفي التفاصيل ، فقد طلب مواطنون من الرجل إطفاء السيجارة لكنه رفض وتهكم على أحد الأشخاص ما دفعهم لطلب الشرطة .
وأظهر الفيديو المتهم وهو يعتدي الضابط وبصق في وجههه ، لكنه من السيطرة عليه وإسقاطه أرضاً بمساعدة زملائه وتم تقييد حركته واقتياده لتطبيق الإجراءات النظامية .
fares[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 46 دقيقة
متجمعين عليه ويالله مسكوه ودركوه مضبوط وهو زي الثور الهائج
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93597 ] نشر منذ 33 دقيقة
عير متين لكن ادركوه العيرة الثانين ..
.. هاالحين سجّر من بومتك ..