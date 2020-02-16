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بالفيديو.. مضاربة عنيفه بين رجل ضخم وضابط شرطة في صالة المطار

بالفيديو.. مضاربة عنيفه بين رجل ضخم وضابط شرطة في صالة المطار
واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين رجل أمريكي وضابط شرطة في في مطار دالاس فورت وورث بسبب سيجارته .

وفي التفاصيل ، فقد طلب مواطنون من الرجل إطفاء السيجارة لكنه رفض وتهكم على أحد الأشخاص ما دفعهم لطلب الشرطة .

وأظهر الفيديو المتهم وهو يعتدي الضابط وبصق في وجههه ، لكنه من السيطرة عليه وإسقاطه أرضاً بمساعدة زملائه وتم تقييد حركته واقتياده لتطبيق الإجراءات النظامية .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 46 دقيقة

متجمعين عليه ويالله مسكوه ودركوه مضبوط وهو زي الثور الهائج

[ عدد التعليقات: 93597 ] نشر منذ 33 دقيقة

عير متين لكن ادركوه العيرة الثانين ..

.. هاالحين سجّر من بومتك ..

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