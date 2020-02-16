وزير المالية رئيسًا لـ «التقاعد» و«التأمينات»

الرياض(صدى):

تولى وزير المالية، محمد الجدعان، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ فضلًا عن رئاسة المؤسسة العامة للتقاعد.

وتراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأمر، الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وكان يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، من قبل، وزير الخدمة المدنية، فيما يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.