وزير المالية رئيسًا لـ «التقاعد» و«التأمينات»
تولى وزير المالية، محمد الجدعان، رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ فضلًا عن رئاسة المؤسسة العامة للتقاعد.
وتراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأمر، الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وكان يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، من قبل، وزير الخدمة المدنية، فيما يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
kkkk[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياليت بسرعه لان المشكله في حالة تحويل الموظفين من القطاع الحكومي الى الخاص ولم يكمل خدمه 20 سنه تنقل خدمته الى التامينات الاجتماعيه وفي هذه الحاله لايقدر ان يتقاعد اي شخص ضم خدماته الا ان يكمل 60 سنه ميلاديه وهذا خطاء المفروض اذ كمل اي جمع بين الخدمتين 25 سنه يقدر يتقاعد وهذا هو الصح