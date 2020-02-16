أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات الصحة بعفيف

سعيد العجل(صدى):

قالت صحة الرياض أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف خلال العام الماضي 2019 بلغ 635445 مستفيد حيث قدم مستشفى عفيف العام خدماته الطبية لعدد 336315 مستفيد فيما أستفاد ما يقارب 114581 مريضًا من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ52461 مراجع.

وأضافت أن المستشفى أجرى 115439 فحوصات مخبرية، و37209 فحوصات إشعاعية، كما تم إجراء 483 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 154 عملية جراحية ليصل إجمالي العمليات الجراحية إلى 918 عملية جراحية وذلك خلال الفترة نفسها. كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد 1728 مستفيد، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 34 مركزًا صحيًّا (236152) مستفيد .

وفي نفس السياق وفي إطار برامج إستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة المختلفة فقد تم دعم مستشفى عفيف العام بستة أطباء إستشاريين سعوديين بتخصصات مختلفة ( الجراحة العامة ، الأنف والأذن والحنجرة ، القلب كبار ، المسالك البولية ، قلب الأطفال ، والطب النفسي ) وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر ، كما دعمت ” صحت الرياض ” مؤخراً مستشفى عفيف بعدد 2 إستشاريين بتخصص طب الأطفال والتخدير وشمل الدعم ايضاً عدد 12 أطباء نائب تخدير وعدد 2 نائب عظام وأخصائي أطفال و أخصائي أمراض نساء وولادة وأخصائية أمراض باطنية وأخصائي أمراض صدرية وعدد 6 أطباء عام بمختلف التخصصات .