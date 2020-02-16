فتاة مغربية تتهم مواطنًا بتعنيفها جنسيًا بعد «زواج متعة»
اتهمت فتاة عشرينية في ولاية أمن فاس المغربية، مساء الثلاثاء الماضي، زوجها السعودي بتعنيفها جنسياً وجسدياً بعدما تزوج بها زواج متعة ، مقابل 5 ملايين، عن طريق بعض الوسطاء لاستدراجها والتغرير بها وإغرائها، على حد قولها.
وألقت الجهات الأمنية المغربية، القبض على المواطن المتواجد في المغرب، بعد وصوله لمنزل الفتاة البالغة من العمر 24 سنة، لمفاوضة عائلتها للتنازل عن المحضر التي قدمته إلى النيابة العامة وتوجه له العديد من الاتهامات؛ بينما يتم التحقيق معه لمعرفة حقيقة تلك التهم.
fares[ عدد التعليقات: 1562 ] نشر منذ 56 دقيقة
والله ما حد قالك سيب بنت بلدك ورح لغير بلدك
الله يفرجها عليك وفوق كذا دافع لها خمس ملايين ريال
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 45 دقيقة
5 ملايين…؟
إذا بالدراهم المغربية = 2.500.000 ريال سعودي.
هذا جنان والله .
المغرب الذي اعرفه جيدا واسكن في منطقة الولفه فرح السلام (عشره الف ريال سعودي مهر + شبكه الفين ريال ) تزوجك بنت بكر عمره لايتجاوز 25 عام..
المهم تثقل ولا تدلق نفسك عليهم، عندما تشاهد لمعة الوجه و وتفاصيل الجسم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93596 ] نشر منذ 30 دقيقة
الوكاد ، مقرود ومصرقع وبهيمة الله في برسيمه ..