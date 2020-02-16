فتاة مغربية تتهم مواطنًا بتعنيفها جنسيًا بعد «زواج متعة»

مليكة فؤاد(صدى):

اتهمت فتاة عشرينية في ولاية أمن فاس المغربية، مساء الثلاثاء الماضي، زوجها السعودي بتعنيفها جنسياً وجسدياً بعدما تزوج بها زواج متعة ، مقابل 5 ملايين، عن طريق بعض الوسطاء لاستدراجها والتغرير بها وإغرائها، على حد قولها.

وألقت الجهات الأمنية المغربية، القبض على المواطن المتواجد في المغرب، بعد وصوله لمنزل الفتاة البالغة من العمر 24 سنة، لمفاوضة عائلتها للتنازل عن المحضر التي قدمته إلى النيابة العامة وتوجه له العديد من الاتهامات؛ بينما يتم التحقيق معه لمعرفة حقيقة تلك التهم.