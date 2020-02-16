وفاة فتاة في حادث مروع أثناء الإستحمام بسبب الجوال

باريس(صدى):

لقيت فتاة مراهقة مصرعها في فرنسا في حادث مروع أثناء الإستحمام بسبب هاتفها الجوال .

وفي التفاصيل ، فقد سقط الهاتف في الماء وأصاب الفتاة بصعق كهربائي فوراً ، وبينما هرعت إليها الأم لإنقاذها لم تفق الفتاة حتى اتصلت بالإسعاف إلا أن أنفاسها توقفت تماماً ليعلن المسعفون وفاتها .

وأثارت الحادث تعاطف كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ، فيما لم يتم الكشف عن نوع الهاتف .

وكانت فتاة تدعى «إفجينيا شولياتيف» تبلغ من العمر 26 عاماً وتعمل محاسبة قد تعرضت لحادث مماثل في سبتمبر الماضي إذ توفيت بسبب إنزلاق الهاتف المحمول أثناء الإستحمام .