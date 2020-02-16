بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية صحة حفرالباطن تنظم دورة الإسعافات الأولية

سعيد العجل(صدى):

نظمت صحة حفرالباطن بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية دورة تدريبية تم من خلالها تدريب 25 من منسوبي أمن الطرق – والمرور بهدف الاستعداد والجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة من خلال امتلاك مهارات الإسعافات الأولية لرفع مستوى أداء وجاهزية أفراد الأجهزة الأمنية عند وقوع الحوادث على الطرق السريعة حيث قدموا لهم شرح تفصيلي عن الإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات الفورية لإسعاف المصاب، وكيفية التعامل مع حالات الكسور والنزيف لحين وصول الهلال الأحمر وقد تم عرض مرئي الإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح وتهدف هذه الدورة لتأهيلهم والوصول إلى مجتمع صحي مدرب .

وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم خدماتها عبر الدعم والتنسيق المتكامل مع الجهات الحكومية وذلك لرفع معدل الوعي الصحي لدى منسوبيها للتعامل مع الحالات الطارئة لا قدر الله.